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Öğretmen, yönetici görevlendirmeye esas puanı ile başka bir ile yönetici olarak atanabilir mi?

Yönetici görevlendirmeye esas puan; yönetmeliğin "eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır" hükmünden hareketle sadece o il için geçerli olan bir puandır.
 18 Ağustos 2019 00:20
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Öğretmen, yönetici görevlendirmeye esas puanı ile başka bir ile yönetici olarak atanabilir mi?

Soru; Ben öğretmen olarak Ankara'da görev yapmaktayım yöneticilik sınavına girdim ve mülakata da girerek görevlendirme puanını aldım. Benim sormak istediğim Bu mazeret atamalarında başka bir ile tayin olmam durumunda bu puanla başka bir ilde tercih yapabilir miyim? Mevzuatta olmayacağına dair bir ibareye rastlayamadım. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde bu soruya direkt olarak cevap olacak bir hüküm elbette bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri incelendiğinde; yazılı sınavın merkezi sistemle yapıldığı ama sözlü sınavın il milli eğitim müdürlüklerince yapıldığı buradan da hareketle yönetici atamalarında her ilin kendi içerisinde yapıldığı, ülke bütünlüğünde gerçekleştirilen bir atama olmadığı açıkça görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Sözlü sınav" başlıklı 21. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." hükümlerine göre iller, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı adayı sözlü sınava almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru" başlıklı 23. maddesindeki; "(1) Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir." hükümlerine göre de belirlenen adayların tercihlerine göre, Yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesine ve "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesine göre atamalar yapılır.

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?

Yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesine ve "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesine göre; "Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür/müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %80'i ile sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir." hükümlerine göre görevlendirmeye esas puan oluşmaktadır.

Yönetici görevlendirmeye esas puan; yönetmeliğin "eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır" hükmünden hareketle sadece o il için geçerli olan bir puandır.

Bu hükümlere bakıldığında her ilin kendi okul ve kurumlarında boş yönetici kadrolarının 3 katı kadar adayı sözlü sınavda aldığı ve buna göre atamaların yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle başka bir ilde sözlü mülakata girip görevlendirmeye esas puanı oluşan öğretmen başka bir ilde bu puanıyla atanamayacağı kanaatindeyiz.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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