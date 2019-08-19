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Vekil öğretmenlik ile ücretli öğretmenlik nedir, arasındaki farklar nelerdir?

Vekil Öğretmenlere vekalet aylığı, ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenmektedir. Vekil Öğretmenlik için Maliye Bakanlığının izni gerekmektedir. Ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi için il veya ilçedeki amirin onaylaması yeterlidir. Günümüzde pratik olması açısından, vekil öğretmen ataması yerine ücretli öğretmen görevlendirilmesi uygulanmaktadır.
 19 Ağustos 2019 14:10
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Vekil öğretmenlik ile ücretli öğretmenlik nedir, arasındaki farklar nelerdir?

VEKİL ÖĞRETMENLİK NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Görevi" başlıklı 86. maddesindeki; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir." hükümlerine istinaden sadece ilkokul öğretmenliğine Maliye Bakanlığının izni ile Vekil Öğretmen atanabilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders Görevi" başlıklı 89. maddesindeki; "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükümlerine istinaden ücretli öğretmen görevlendirilir.

"Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesindeki; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir." hükümlerine istinaden öğretmen bulunmaması halinde ücretli öğretmen görevlendirilmekte ve karşılığında ek ders ücreti ödenmektedir.

Vekil öğretmenlik ile ücretli öğretmenlik arasındaki fark nedir?

Bu sorunun cevabı için Vekalet Aylığının ne kadar olduğuna bakmamız gerekmektir.

Vekalet Aylığı: Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Geniş bilgi için aşağıdaki haberimize bakınız.

Tek tabloda, vekalet görevi, ve ödenecek aylıklar

Yukarıdaki bilgiler ışığında Vekil Öğretmenlere vekalet aylığı, ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenmektedir. Vekil Öğretmenlik için Maliye Bakanlığının izni gerekmektedir. Ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi için il veya ilçedeki amirin onaylaması yeterlidir.

Günümüzde pratik olması açısından, vekil öğretmen ataması yerine ücretli öğretmen görevlendirilmesi uygulanmaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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