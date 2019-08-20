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Ücretli öğretmenliğe neden ihtiyaç duyulur?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim kurumlarında çeşitli nedenlerle (boş norm, aylıksız izin, uzun süreli sağlık raporu, tayin, emeklilik vb.) oluşan öğretmen yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan branşlarda, Ücretli Öğretmenliğe başvurulur
 20 Ağustos 2019 14:05
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Ücretli öğretmenliğe neden ihtiyaç duyulur?

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanunu'nun 8. maddesindeki; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen bulunmaması halinde:

a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksekokul mezunları ile dengi yabancı üniversite ve yüksekokul mezunları,

b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğretmenliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mesleki ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yapmakta olanlar,

Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler.

Bunlardan, resmi bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmi görevi bulunmayanlardan yükseköğretim kurumlarına atananlara oniki, orta dereceli kurumlara atananlara yirmi dört saate kadar ders verilebilir." hükümlerine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu hükümlere istinaden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim kurumlarında çeşitli nedenlerle (boş norm, aylıksız izin, uzun süreli sağlık raporu, tayin, emeklilik vb.) oluşan öğretmen yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan branşlarda, Ücretli Öğretmenliğe başvurulur.
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