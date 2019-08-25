1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamaktadır.
 25 Ağustos 2019 10:05
Yazdır
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen branştaki normlarda yeterli öğretmen yok ise ücretli öğretmen ihtiyacı doğmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 9 Sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda yer verdiğimiz " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme " başlıklı, 20. maddesindeki; "(1)Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3)Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerine göre ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir.

Yukarıdaki hükümler ışığında;

Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasındaki hükümler ile " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesindeki; "Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede sayılan ücretli öğretmenlere ders verilemez". hükümleri uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene ders verilemez.

Örneğin, A okulunun Matematik ders yükü 45 saat ve norm kadrosu 2 öğretmen ama okulda bir öğretmen olsun bu durumda okulunun Matematik öğretmeni 15 saat maaş karşılığı + 15 saat (6 saati zorunlu) ek ders ücreti alabilecek (toplamda 30 saat derse girerek) geriye kalan 15 saat Matematik dersine de okul içinden ve bölgeden girecek öğretmen bulunamazsa ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

Burada okul yönetimi öğretmene, 15 saat aylık karşılığı dersin 6 saati zorunlu olmak üzere ek ders aldın 21 saatini doldurdun diyerek 30 saatten kalan 9 saatini ücretli öğretmene veriyorum diyemez.

Yada 15 saat aylık karşılığı dersini doldurdun geriye kalan derslerin tamamını ücretli öğretmenlere veriyorum diyemez.

Çünkü; Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamaktadır.

Okulun elinde öğretmen var iken ve öğretmen derse girmek istiyor iken (21 saatten sonrası öğretmen istemiyorsa verilmez) öğretmenin girebileceği kadar derslerin ücretli öğretmene verilmesi yukarıda yer verdiğimiz mevzuata aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen sayısının yetersiz olması ne anlama gelmektedir?
24 Ağustos 2019 15:01		 Ücretli öğretmenler, evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilirler mi?
22 Ağustos 2019 00:05
Ücretli öğretmenliğe neden ihtiyaç duyulur?
20 Ağustos 2019 14:05		 Vekil öğretmenlik ile ücretli öğretmenlik nedir, arasındaki farklar nelerdir?
19 Ağustos 2019 14:10
Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?
16 Ağustos 2019 11:11		 Ücretli öğretmenlere bir haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?
13 Ağustos 2019 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiği il12:04 - Kızının izinden giden babanın üniversite heyecanı12:01 - Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor11:57 - Tatildeki tercihleri okullarını güzelleştirmek oldu11:42 - NASA'dan 'uzayda işlenen ilk suç'a inceleme11:38 - Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı11:34 - Üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor11:30 - Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı11:28 - Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi11:15 - Gram altın 3 haftadır yükseliyor
11:10 - Turizmdeki rekorlar sektörü sevindirdi11:05 - Aksaray'ın Oscar kalite ödüllü goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor10:55 - Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak10:55 - Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok10:40 - Kendini darp eden zanlıyı 'görme engellilere baston alma' şartı ile affetti10:35 - Orman yangınını erken haber veren sistem geliştirdiler10:30 - Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık10:15 - Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
Birden fazla ücret almaya veya yüksek ücretlere dur deme zamanı geldi
Çöp toplama yerine parfüm
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
THK, İçişleri Bakanlığı'ndan kayyum atanmasını istemiş
Selçuk: Okullarda özel sınıfa soruşturma açtık
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
Zeytinciliği inşaatla bitirdiler
Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?
Memura verilen mevzuatta olmayan cezaya mahkemeden iptal
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 2
leblebi 2
EMİNE BULUT 10
abd nin bizim dostumuz olması 4
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 5
Metinalkan 2
şu an çalan şarkı 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam