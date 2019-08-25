Ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen branştaki normlarda yeterli öğretmen yok ise ücretli öğretmen ihtiyacı doğmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 9 Sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda yer verdiğimiz " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme " başlıklı, 20. maddesindeki; "(1)Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3)Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerine göre ücretli öğretmenlik başvurularında ihtiyaç duyulan branşlar nasıl belirlenmektedir.

Yukarıdaki hükümler ışığında;

Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasındaki hükümler ile " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesindeki; "Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede sayılan ücretli öğretmenlere ders verilemez". hükümleri uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene ders verilemez.

Örneğin, A okulunun Matematik ders yükü 45 saat ve norm kadrosu 2 öğretmen ama okulda bir öğretmen olsun bu durumda okulunun Matematik öğretmeni 15 saat maaş karşılığı + 15 saat (6 saati zorunlu) ek ders ücreti alabilecek (toplamda 30 saat derse girerek) geriye kalan 15 saat Matematik dersine de okul içinden ve bölgeden girecek öğretmen bulunamazsa ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

Burada okul yönetimi öğretmene, 15 saat aylık karşılığı dersin 6 saati zorunlu olmak üzere ek ders aldın 21 saatini doldurdun diyerek 30 saatten kalan 9 saatini ücretli öğretmene veriyorum diyemez.

Yada 15 saat aylık karşılığı dersini doldurdun geriye kalan derslerin tamamını ücretli öğretmenlere veriyorum diyemez.

Çünkü; Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamaktadır.

Okulun elinde öğretmen var iken ve öğretmen derse girmek istiyor iken (21 saatten sonrası öğretmen istemiyorsa verilmez) öğretmenin girebileceği kadar derslerin ücretli öğretmene verilmesi yukarıda yer verdiğimiz mevzuata aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR