Müdür yardımcıları ile öğretmenlere nöbet görevi hangi dönemlerde verilir ve ücret ödenir?

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümlerince de nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Toplu sözleşmenin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde; "ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen" şeklinde yer alan ibareye göre ders yılı içinde normal çalışma günleri için verilen nöbetlere ek ders ücreti ödeneceği görülmektedir.

Dolayısıyla ders yılının ve eğitim ve öğretim yılının nasıl tanımlandığına bakmamız gerekmektedir.

DERS YILI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki;

"(1)Bu Kararda geçen; e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder." hükümleriyle,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder." hükümleriyle,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası f) bendindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; f) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade eder." hükümleriyle ders yılının tanımı yapılmıştır.

Buna göre ders yılı; derslerin başladığı gün ile bittiği gün arasındaki iki dönemden oluşan süredir.

DERS YILI NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesindeki; " (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

"a)Ders yılı, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan il çalışma takvimi, il milli eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valilik onayı ile yürürlüğe girer.

b)Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılarak hesaplanır. Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır.

(2)Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur." hükümlerine,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Çalışma takvimi" başlıklı 15. maddesindeki; "(1) Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. (Değişik cümle:RG-12/7/2019-30829) Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

(2)Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3)Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir. Şartların oluşması ve işletmenin talebi halinde ortak-alan/dal ve seçmeli derslerin eğitimi işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilir. Bu öğrenciler, 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca işletmede mesleki eğitime devam eder." hükümlerine göre; Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler olup ders yılı ile ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" konulu 2019/9 nolu genelgesinin 1. maddesi (a) ve (d) bendindeki; "1-2019-2020 eğitim ve öğretim yılında; a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir. d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir." hükümlerine göre ders yılı ara ve yarıl yıl tatilleri hariç olmak üzere 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

Toplu sözleşmenin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde; "ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen" şeklinde yer alan ibareye göre de ara ve yarıl yıl tatilleri hariç olmak üzere 09 Eylül 2019 Pazartesi günü ile 19 Haziran 2020 Cuma günü arasındaki tarihlerde verilen nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenebilecektir.

Bu hükümlere göre seminer dönemleri, uyum eğitimlerinde ara ve yarı yıl talilerinde yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi verilemez dolayısıyla da nöbet görevine bağlı olarak da ek ders ücreti ödenemez.

Ahmet KANDEMİR