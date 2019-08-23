1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdür yardımcıları ile öğretmenlere nöbet görevi hangi dönemlerde verilir ve ücret ödenir?

Toplu sözleşmenin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde; "ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen" şeklinde yer alan ibareye göre ders yılı içinde normal çalışma günleri için verilen nöbetlere ek ders ücreti ödeneceği görülmektedir
 23 Ağustos 2019 11:05
Yazdır
Müdür yardımcıları ile öğretmenlere nöbet görevi hangi dönemlerde verilir ve ücret ödenir?

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümlerince de nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Toplu sözleşmenin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde; "ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen" şeklinde yer alan ibareye göre ders yılı içinde normal çalışma günleri için verilen nöbetlere ek ders ücreti ödeneceği görülmektedir.

Dolayısıyla ders yılının ve eğitim ve öğretim yılının nasıl tanımlandığına bakmamız gerekmektedir.

DERS YILI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki;

"(1)Bu Kararda geçen; e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder." hükümleriyle,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder." hükümleriyle,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası f) bendindeki; "(1) Bu Yönetmelikte geçen; f) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade eder." hükümleriyle ders yılının tanımı yapılmıştır.

Buna göre ders yılı; derslerin başladığı gün ile bittiği gün arasındaki iki dönemden oluşan süredir.

DERS YILI NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesindeki; " (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

"a)Ders yılı, ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanan il çalışma takvimi, il milli eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valilik onayı ile yürürlüğe girer.

b)Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılarak hesaplanır. Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır.

(2)Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur." hükümlerine,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Çalışma takvimi" başlıklı 15. maddesindeki; "(1) Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. (Değişik cümle:RG-12/7/2019-30829) Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

(2)Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3)Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir. Şartların oluşması ve işletmenin talebi halinde ortak-alan/dal ve seçmeli derslerin eğitimi işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilir. Bu öğrenciler, 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca işletmede mesleki eğitime devam eder." hükümlerine göre; Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler olup ders yılı ile ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" konulu 2019/9 nolu genelgesinin 1. maddesi (a) ve (d) bendindeki; "1-2019-2020 eğitim ve öğretim yılında; a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir. d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir." hükümlerine göre ders yılı ara ve yarıl yıl tatilleri hariç olmak üzere 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

Toplu sözleşmenin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde; "ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen" şeklinde yer alan ibareye göre de ara ve yarıl yıl tatilleri hariç olmak üzere 09 Eylül 2019 Pazartesi günü ile 19 Haziran 2020 Cuma günü arasındaki tarihlerde verilen nöbet görevlerine ek ders ücreti ödenebilecektir.

Bu hükümlere göre seminer dönemleri, uyum eğitimlerinde ara ve yarı yıl talilerinde yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi verilemez dolayısıyla da nöbet görevine bağlı olarak da ek ders ücreti ödenemez.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BÖTE mezunları ilave eğitim öğretim tazminatı alır mı?
14 Temmuz 2019 10:00		 Bayram tatili haftasında, ek dersler ödenir mi?
04 Temmuz 2019 15:10
Okul yöneticileri başka okulda destekleme ve yetiştirme kursu görevi alabilir mi?
30 Haziran 2019 10:05		 Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?
17 Haziran 2019 00:02
İkili öğretimde, saat 18:00'den sonraki dersler ek ders midir yoksa aylık karşılığı mıdır?
15 Mayıs 2019 14:10		 Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?
10 Mayıs 2019 14:14
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
10 Mayıs 2019 00:01		 Hak edilmiş olan ek ders ücretleri geriye dönük ödenebilir mi?
24 Nisan 2019 10:10
Özel eğitim alan öğretmenleri, aylık ve ek ders saatleri hangi kapsamda değerlendirilir?
21 Nisan 2019 10:00		 Kar tatili yapılan günlerde destek eğitim odasındaki ek ders ücreti ödenir mi?
16 Nisan 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı15:29 - 'Çalınan altınları kontrol edeceğiz' diyerek dolandırdılar15:27 - Metrobüste 'cinsel saldırı' davası sanığına tahliye15:18 - Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı15:14 - 'Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız'15:08 - Deniz Baykal'dan Kayyum açıklaması15:02 - THK, kameraları görünce şov uçuşu yaptı, pisti suladı14:58 - Ücretini aldığı sigorta poliçelerini yaptırmayan şüpheli tutuklandı14:53 - Dünya 5G ile tanıştı onlar 1G'ye hasret14:49 - Cuma hutbesinde 'kadın hakları' vurgusu
14:48 - Antalya'daki 'iştirak şirketi' kavgasında yeni iddialar14:46 - Ağrı'da 3 bylock kullanıcısı gözaltında14:36 - 'Doğu Akdenizde içinde olmadığımız hiç bir anlaşmanın geçerliliği yok'14:35 - KESK'ten 1 günlük grev kararı14:34 - Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu14:31 - Uzmanlardan ailelere 'TikTok'ta ayar uyarısı14:29 - Tunceli'de 3 terörist öldürüldü14:22 - 'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen Başkanı, memurlar.net'teki habere cevap verdi ama açıklamadı
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Tek yumurta ikizi uzman çavuşlar, tek yumurta ikizleri ile evlendi
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'na devam ediyor!
İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak
İbrahim Er, neden Danıştay üyeliğine atandı?
Memur-Sen, tespit tutanağını yayınlayacak
Binlerce muhtarlık için yeniden sandık yolu
Başkent'te özel okul çalışanı 52 kişiye FETÖ gözaltısı
Konutta faiz yılın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Duygusal zeka 1
şemsiye 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
vitiligo 1
burunda sivilce çıkması 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
this is us 1
EMİNE BULUT 3
alışverişe gitmeye üşenen kadın 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 1
SON İLANLAR
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü ek başvuru ilanı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Mardin Kızıltepe Belediyesi 36 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam