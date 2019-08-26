Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılır?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURULARI

Öğretmen Dışındaki Personel il içi yer değiştirme duyurusu;

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında kalan personele yönelik, 2019 Yılı Mayıs Ayı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği duyurusunu 30 Nisan 2019 tarihinde yayınlamış ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenler il içi yer değiştirme duyurusu;

Ardından Öğretmenlerin 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu 20 Mayıs 2019 tarihinde yayınlamış ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME DUYURULARI

Öğretmenler il dışı yer değiştirme duyurusu;

Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunu 31 Mayıs 2019 tarihinde yayınlamış ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen Dışındaki Personel il dışı yer değiştirme duyurusu;

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin (Hizmetli, Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Şef ve Diğerleri) İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunu 01 Temmuz 2019 tarihinde yayınlamış ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZÜR DURUMU DEĞİŞTİRME DUYURULARI

Öğretmenler özür durumu yer değiştirme duyurusu;

2019 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu 02 Ağustos 2019 yayınlamış ve yer değiştirme işlemleri Eylül gelmeden gerçekleştirilecektir.

Öğretmen Dışındaki Personel özür durumu yer değiştirme duyurusu;

Peki, öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirme duyurusu ve takvimi yayınlanacak mıdır?

Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri için herhangi bir duyuru yayınlanmayacaktır.

Peki öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri nasıl yapılacaktır?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 16.01. 2014 tarih ve 232028 sayılı yazıları ile zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği ile Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği işlemleri hakkında açıklamada bulunmuş taşraya yetki devri yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 16.01. 2014 tarih ve 232028 sayılı yazılarına göre;

"Bu çerçevede 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve taşra teşkilatında;

a)Şef, uzman (GİH), sivil savunma uzmanı, sayman, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, şoför, hizmetli aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, kaloriferci, terzi,

b)Mimar, mühendis, grafiker, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, avukat, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çatışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, Kadrolarında görev yapan ve adaylığı kaldırılan personelin,

2-İller arası ve il içi mazerete bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesinin 5. fıkrası kapsamında değerlendirilecektir.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33- (5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir.

Hizmet gereği ve mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30-(1) Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dolayısıyla öğretmen dışındaki personelin özür durumları ile ilgili yer değiştirmelerinde Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Buna göre;

a)Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan personelin görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığının belirtildiği ve son 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuna göre,

b)Eş durumu mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 3. fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin herhangi bir SGK kurumuna (S.S.K.-BAĞ-KUR-Emekli Sandığı) bağlı olarak belirtilen iş yerinde halen çalışıyor olması, iş yerinin çalışır vaziyette olması, primlerinin yatırıldığını gösterir belge ve aile nüfus kayıt örneğinde evliliğin devam ettiğine dair kaydın bulunması durumuna göre,

c)Olağanüstü hallere bağlı (savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü haller) yer değiştirme işlemleri 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 35. maddesi gereği 25.06.1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 21. maddesine göre,

Herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın Bakanlıkça değerlendirilecektir. Sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle yer değişikliği yapılan personelin bu durumunun devam ettiğini her yılın mayıs ayında belgelendirmesi gerekmekte olup, mazereti sona eren personelin durumu Bakanlıkça değerlendirilecektir. Yukarıda belirtilen şartlara uyan personelin yer değiştirme talepleri ile istenilen belgeler valiliklerce Bakanlığa gönderilecek olup, şartlan taşımayan personelin başvuruları Bakanlığa gönderilmeden valiliklerce cevaplandırılacaktır."

Açıklamalarına göre Öğretmen dışındaki personelin özür durumu yer değiştirmeleri herhangi bir takvime bağlı kalınmadan yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR