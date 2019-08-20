Yönetici atamada görevlendirmeye esas puan nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Sözlü sınav" başlıklı 21. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." hükümlerine göre iller, boş bulunan yönetici kadrolarının 3 katı kadar adayı sözlü sınava almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru" başlıklı 23. maddesindeki; "(1) Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2)Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3)Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir." hükümlerine göre de belirlenen adaylardan tercihlerine göre yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesine ve "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesine göre atamalar yapılır.

GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?

yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesine ve "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesine göre; "Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür/müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %80'i ile sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir." hükümlerine göre görevlendirmeye esas puan oluşmaktadır.

Görevlendirmeye esas puan oluştuktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesi hükümlerince ilave puanlar verilir ve "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6 maddesi ile "Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar" başlıklı 29. maddesi uyarınca öncelikler tanınır.

Ahmet KANDEMİR