Yönetici atamada, sonradan boşalan yönetici kadroları ilana eklenebilir mi?

Soru; Hayırlı bayramlar. İlk defa yönetici atama adaylar, boş olan mevcut münhaller yayınlanıp boş sayının 3 katına göre mülakata alındı. Atama takviminde 2-5 eylül tarihleri arasında il milli eğitimlerin kontenjanları girecekler. Buna göre mevcut münhallerin açıklanmasından sonra boşalan kadrolar (il dışı, eş durumu ataması, istifa vb) tercih edilecek kadrolara eklenir mi? Yoksa seneye mi kalır Teşekkür ederim.

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde bu soruya direkt olarak cevap olacak bir hüküm bulunmamaktadır.

Fakat; 2019 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimine göre müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumların ilanı 01-05-Temmuz tarihleri arasında yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Sözlü sınav" başlıklı 21. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1)Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." hükümlerine göre illerde, boş bulunan yönetici kadrolarının 3 katı kadar aday sözlü sınava alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru" başlıklı 23. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları , il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur .

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır .

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. "

Bu yönetmelik hükmüne göre, müdürlüğe atamalar yönetmeliğin 24. maddesine, müdür yardıcılığına atamalar ise yönetmeliğin 25. maddesine göre yapılmaktadı.r

Buna göre 2019 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimine göre, müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumların ilanı 01-05-Temmuz tarihleri arasında yapıldığından, bu tarihten sonra yöneticiliği herhangi bir sebeple boşalan eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcılıkları ilana eklenemeyecektir.

İlan edilen tarihten sonra müdür ve müdür yardımcılığı herhangi bir sebeple boşalan eğitim kurumlarına daha sonra ilan edilecek tarihte atamalar yapılabilecektir.

Ahmet KANDEMİR