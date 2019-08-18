18 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
|18 Ağustos 2019 00:05
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/19.15/İzmir/Malatya/İstanbul/21.45)
2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.
(Bolu/16.30/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45)
3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Atina/18.00)
4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.
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