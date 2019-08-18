1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cüler yüzyüze görüşmeyle istenecek

Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un ardından dünyanın dörtbir yanına firar eden FETÖ'cülerin iadesinde yeni strateji uygulayacak. Üst düzey bürokratlardan oluşan heyet ülkeleri dolaşıp muhataplarıyla yüz yüze görüşecek. Heyet firari örgüt üyeleriyle ilgili suçlama ve kanıtları ortaya koyacak ve teslimlerini isteyecek
 18 Ağustos 2019 07:30
Yazdır
FETÖ'cüler yüzyüze görüşmeyle istenecek

15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan FETÖ'cülerin iadesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik bir ekibin oluşturulacağı öğrenildi. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerin, ülkelerin örgüt üyelerinin iadesine sıcak bakmadığına ilişkin görüşleri üzerine oluşturulması planlanan teknik ekip, örgüt üyelerine kalkan olan başta ABD ile Avrupa ülkeleri olmak üzere iade talep edilen 94 ülkeye, FETÖ ve 15 Temmuz'u anlatacak, Türkiye'nin iade taleplerini yineleyecek. Türkiye, 94 ülkeden 618 FETÖ'cünün iadesini talep etmişti.

BİRÇOK FETÖ'CÜ LİSTEDE

1999 yılından bu yana ABD'de yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi birçok FETÖ mensubu da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçtı. Bunların arasında il imamlarından ülke imamlarına, iş adamlarından gazetecilere, darbeci askerlerden mahrem imamlara kadar birçok isim bulunuyor. Türkiye, başta Gülen olmak üzere Akın İpek, Osman Hilmi Özdil, Ekrem Dumanlı, Tuncay Delibaşı, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Celal Kara gibi kritik isimlerin iadesini istedi.

94 ÜLKEDEN 618 İADE

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya'dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen'in 7 kez iadesi talep edildi. Türkiye, bugüne kadar toplamda 94 ülkeden 618 FETÖ üyesinin iadesini istedi. Ayrıca 54 ülkeden de 154 FETÖ'cünün geçici tutuklanması talep edildi. Ancak Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile ABD, Türkiye'nin iade taleplerini karşılayamadı.

45 TALEP İÇİN 'RET' KARARI

Bugüne kadar sadece Romanya, Türkiye'nin talebi karşısında somut adım attı. Romanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek yerleştirilmesi olayında rol alan İlker Usta ve Sedat Zavar'ı Türkiye'ye iade etti. Yine bakanlık verilerine göre, 23 ülke, sınır dışı etme yoluyla 109 kişiyi iade etti. Öte yandan şu ana kadar 45 iade talebi 'ret' ile sonuçlandı.

BÜYÜKELÇİLER GÜNDEME GETİRDİ

İade taleplerine karşın FETÖ'cülerin sığındığı ülkeler Türkiye'yi oyalama taktiği yürütüyor. Bu durumu fırsat bilen örgüt üyeleri de ABD ile Avrupa ülkelerinde rahat bir yaşam sürüyor, ülke ülke gezebiliyor. Söz konusu ülkelerin tutumunun, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda da gündeme geldiği belirtildi. Konferans için Ankara'ya gelen büyükelçiler ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de bulunduğu bir toplantıda, ülkelerin FETÖ'cülerin iadesine sıcak bakmadığı, FETÖ'nün buralarda bir kez daha anlatılması gerektiği görüşünün öne çıktığı öğrenildi.

Üst düzey bürokratlar ekipte

Adalet Bakanlığı bünyesindeki teknik ekipte Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde üst düzey bürokratların yer alacağı öğrenildi. FETÖ'cü teröristlerin de aralarında bulunduğu suçluların iadesine ilişkin işlemler, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce yürütülüyor. Soruşturma aşamasında savcılıklar, yargılama aşamasında ise mahkemelerce hazırlanan iade talepnameleri, Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Talepname ve eklerinin iç hukuka ve uluslararası anlaşmalara uygunluğu inceleniyor, eksiklik varsa bunların tamamlanması sağlanıyor. Daha sonra ilgili ülkenin diline çevrilen iade talepnamesi diplomatik kanaldan muhataplara iletiliyor. Yani tamamen resmi süreç işletiliyor. Ancak oluşturulacak teknik ekip ise söz konusu prosedürün dışına çıkacak ve sahaya inecek. Muhataplarıyla yüz yüze görüşecek olan Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürün de aralarında bulunduğu teknik ekip, FETÖ'cülerin iadesini bizzat isteyecek. Teknik ekibin, hükümet ve kabine değişikliği olan ülkelerde de söz konusu çalışmaya ağırlık vereceği belirtiliyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2019 11:29		 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'
19 Ağustos 2019 11:28
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
19 Ağustos 2019 09:01		 İşte Belediye Başkanlarının görevden alınma nedenleri
19 Ağustos 2019 08:29
FETÖ hiyerarşisi bulmaca gibi
19 Ağustos 2019 07:50		 Adana'da 23 PKK şüphelisine gözaltı
19 Ağustos 2019 07:37
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
18 Ağustos 2019 19:46		 Mardin'de terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltında
18 Ağustos 2019 16:23
Çukurca'da İHA alarmı
18 Ağustos 2019 12:38		 Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
18 Ağustos 2019 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü12:18 - 'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'12:15 - Çocuklarına inat, 72 yaşında 41 kilo verdi12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülümse 2
sözlüğe canlılık gelmesi 1
murat kazanasmaz'ın işten çıkarılması 1
Duygusal zeka 2
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
sözlükteki spor aşkı 1
irem sak 1
Abbiiee 1
Aleksandar Kolarov 1
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam