Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
|18 Ağustos 2019 07:05
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Düzce'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde aynı yönde ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücü Gündüz'ü kurtarma çalışması başlattı.
Sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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