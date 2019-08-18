1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalardan savunma sanayine engel

Vatandaşların sırtına türlü yüklerle binen ve yatırım, üretim, istihdam ile ihracatın önündeki en büyük engel olan faizden çok büyük paralar kazanan bankaların Türkiye için hayati öneme sahip savunma sanayi için destek olmak yerine köstek olduğu ortaya çıktı. Kimi özel bankaların, savunma sanayinde çok önemli adımlar atmak isteyen kurum ve kuruluşlara 'etik bulmuyoruz' diyerek teminat mektubu vermediği ortaya çıktı
 18 Ağustos 2019 07:45
Yazdır
Bankalardan savunma sanayine engel

Türkiye'nin ekonomik kriz sürecinden çıkması için attığı onca adıma rağmen, özellikle faiz kırbacıyla vatandaşların omuzundan inmeyen bankaların üretime, yatırım ve istihdama engel olmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son yıllarda attığı adımlarla adeta parmak ısırtan Türk sanayisi, bu alanda sadece ülkemizin güvenlik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, muadillerinin çok daha ötesinde işlere imza atarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarı.

İlk 5 ayda yüzde 37 yükseldi

Yılın ilk 5 ayında savunma sanayii yüzde 37 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde sektör ihracatı 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 yılına ilişkin hedeflere dair önemli mesajlar vermiş ve "Bu konuda gerçekten çok büyük sabır gerekiyor. Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Savunma şirketlerine özel banka freni

Bilindiği üzere Türkiye; Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.

Yabancılara satılan savunma sanayi ürünlerinde kamu kuruluşları kadar bu alanda faaliyet gösteren özel şirketler de yer alıyor. Çok sayıda yerli savunma şirketi, ürettikleri araç ve sistemleri yabancılara satarak, ülkeye oldukça yüksek bir döviz girdisi sağlıyor.

Böylesine önemli bir işe imza atan Türk firmalarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren özel sermayeli bankalarla ciddi sıkıntılar yaşadı öğrenildi.

'Etik bulmuyoruz' bahanesi

Bankaların, savunma sanayisindeki Türk firmaların işlemlerinde oldukça zorlayıcı adımlar attığı kaydedildi. Söz konusu bankaların, "Savunma sanayisine verilen desteği etik bulmuyoruz" bahanesiyle savunma sanayi firmalarına teminat mektubu vermedikleri belirtildi.

Hatta bazı Avrupalı bankaların, Türkiye'de yaptıkları ortaklık protokollerinde "Savunma sanayine iş yapan firmaların kredi talepleri ancak yönetim kurulu kararı ile olacaktır" şeklinde şerh düştükleri ortaya çıktı.

Teminat Mektubu nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel ve gerçek kişilere hitaben, belirli bir işin veya hizmetin saptanan şartlar uyarınca ve belirli süreler içinde yerine getirileceği, aksi halde işi yüklenen tarafından tazminat olarak ödemesi gereken belirli bir tutarın, mektubu veren banka tarafından kayıtsız şartsız (gayrikabil-i rücu) ödeneceğinin garanti edilmesine ilişkin verilen mektuplara Teminat Mektubu denir.

Basitçe, lehtarın muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, lehtarın taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplar olarak nitelenir.

Teminat mektubu bir metin halinden oluşur. Metnin içerisinde ise yapılan işin o mektupta yazılan tutar kadar garanti olduğu belirtilir.

Sertaç Aksan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Esnaf artık devlet rekabetiyle baş edemiyor'
18 Ağustos 2019 11:24		 Çin'e süt ürünleri ihracı başlayacak
16 Ağustos 2019 14:16
Kraliçe inciri üreticinin yüzünü güldürdü
16 Ağustos 2019 10:07		 Alanya'nın ilk avakadoları Polanyaya ihraç edildi
15 Ağustos 2019 16:18
İnşaatta istihdam kaybı 691 bine ulaştı
15 Ağustos 2019 14:25		 Dilim sucuğa 'bıçak parası' ödüyormuşuz
15 Ağustos 2019 14:17
Yeni iPhone modellerinin ismi ortaya çıktı
15 Ağustos 2019 10:23		 'Yatırım iklimindeyiz, fırsatı kaçırmayalım'
14 Ağustos 2019 14:25
Otomotiv'de vergi indirimi yıl sonuna uzatılsın
11 Ağustos 2019 11:14		 Tıbbı cihaz sektörüne de bayram öncesi ödeme
09 Ağustos 2019 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü12:18 - 'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'12:15 - Çocuklarına inat, 72 yaşında 41 kilo verdi12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Görmemezlikten gelmek 3
Menzil tarikatı. 4
gülümse 2
arabayı temizlemek 1
sözlükteki spor aşkı 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
17.08.2019 sivasspor vs beşiktaş maçı 3
irem sak 1
murat kazanasmaz'ın işten çıkarılması 1
Abbiiee 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam