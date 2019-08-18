Tavuk alma eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü
|18 Ağustos 2019 15:00
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Bursa'da düğünün ardından yapılan "tavuk alma" eğlencesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde yapılan düğünün ardından düzenlenen "tavuk alma" eğlencesinde düğüne katılanlar ile mahalle sakinleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytaç Balı bıçakla, Maksut S. ise başına şişeyle vurulması sonucu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bir çocuk babası Balı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Maksut S'nin oğlu Mustafa S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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