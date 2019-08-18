Okullarda FETÖ temizliği...300 bin kitap kaldırıldı
|18 Ağustos 2019 09:00
|Yazdır
15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemler kapsamında FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen çok sayıda yayın organı ve kuruluşu OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Terör örgütü ile mücadele kapsamında temizlik söz konusu kuruluşlara kilit vurulurken bu kuruluşların imzasını taşıyan okul kütüphanelerine taşındı.
KAPATILAN KURULUŞLARIN YAYINLARI TARANDI
Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum müdürlükleri ile okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphaneler taranarak ilgili kanun hükmünde kararnamelerde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset gibi basılı ve teknolojik kaynakları tek tek tarandı. Bunlara ait oldukları tespit edilenler hurdaya ayrıldı.
Söz konusu çalışma kapsamında okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitabın imha edildiği bildirildi.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|12 milyon gence beceri envanteri
19 Ağustos 2019 09:31
|Üniversite kaydı için bunları unutmayın
18 Ağustos 2019 08:40
|148 bin kişi Türkiye'de eğitim alıyor
17 Ağustos 2019 07:30
|Başkent'in en renkli okulları
15 Ağustos 2019 23:18
|Mesleki ve teknik eğitim için yeni projeler hayata geçirilecek
15 Ağustos 2019 21:21
|Rektörü olduğu üniversiteyi 'üst lig'e taşımak istiyor
15 Ağustos 2019 21:16
|Türkiye'nin yeşiline üniversiteli eller değiyor
15 Ağustos 2019 19:55
|Okul öncesi 4-6 Yaş Kur'an Kursları eylülde başlıyor
14 Ağustos 2019 11:59
|SAMÜ Rektörü: Tüm bölüm kontenjanlarımız doldu
10 Ağustos 2019 21:53
|Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor
10 Ağustos 2019 18:56