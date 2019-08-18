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Üniversite kaydı için bunları unutmayın

Üniversitelere şahsen yapılacak kayıt takvimi yarın başlıyor. 23 Ağustos'a kadar devam edecek kayıt süreci için adaylar e-devlet üzerinden de 21 Ağustos'a kadar kayıt yaptırabilecek
 18 Ağustos 2019 08:40
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Üniversite kaydı için bunları unutmayın

Hazıran ayında düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından 1 milyondan fazla aday için kayıt süreci başlıyor. Üniversitelere şahsen yapılacak kayıt takvimi yarın başlayıp 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar e-devlet üzerinden de 21 Ağustos'a kadar kayıt yaptırabilecekler.

Bütün devlet üniversitelerine e-kayıt yapılabiliyor. 50'ye yakın vakıf üniversitesine de e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak mümkün. 23 Ağustos'ta kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM de yeni bir ek kayıt takvimi açıklayacak ve bunun için kılavuz yayımlayacak. Adaylar da bu kılavuz doğrultusunda tercihlerini oluşturarak, ek merkezi yerleştirmenin sonuçlarını bekleyecek.

BUNLARI UNUTMAYIN

İlk merkezi yerleştirme sonucunda 71 bin kontenjan boş kalmıştı. Ancak, yerleştirildikleri bölüme kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayının biraz daha yukarı çıkması bekleniyor.

Üniversitelere kayıtlar için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldığı diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. Kayıt sırasında ayrıca 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgeler istenecek.

Bazı üniversiteler bunların dışında ek belgeler de isteyebiliyor. Bu nedenle adayların üniversitelerdeki kayıt ofisleriyle iletişime geçmesi ya da kurumların internet sitelerinden yaptıkları kayıtlarla ilgili duyuruları mutlaka takip etmesi öneriliyor.

CEYDA KARAASLAN
Sabah
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