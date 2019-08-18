Minibüs balık tutanlara çarpıp denize düştü
|18 Ağustos 2019 08:35
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Kaza gece 03.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Furkan H. idaresindeki 34 M 2066 plakalı minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sahile girdi. Bir süre boyunca savrulan ve önüne çıkan demirleri eğen sahilde balık tutan Tevfik U. Ve Murat A. İsmindeki iki kişiye çarptı. Balıkçılar kazanın etkisiyle denize düştü.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs içinde bulunan sürücü Mehmet Furkan H., Hande G., Ahmet A,, Seda E. denize düştü. Minibüsün denize düştüğünü gören marina çalışanları hemen harekete geçerek suya düşen kişileri kurtarmak için suya atladı.
Durumu fark eden çevre sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı. Denize düşen 6 kişinin ilk etapta sağlık müdahaleleri ambulansta gerçekleşti. Daha sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Denize düşen Tevfik U., isimli şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor. Denize düşen minibüsünde arama çalışmalarının sabah başlayacağı öğrenildi.
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