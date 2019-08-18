Dönüş yolundakiler dikkat...Bu yollarda çalışma var
|18 Ağustos 2019 08:50
|Yazdır
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümlerden çift yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kırşehir- Hacıbektaş yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mecitözü-Amasya yolunun 10-36. kilometreleri, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Fethiye-Seydikemer yolunun 20-33. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 40. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmalar sebebiyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı imar yoluna yönlendiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı
19 Ağustos 2019 12:02
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Ağustos 2019 06:31
|Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz
19 Ağustos 2019 06:04
|Kapadokya'da 90 turist zehirlendi
19 Ağustos 2019 05:32
|Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
18 Ağustos 2019 23:33
|Soluk borusuna yemek kaçan şahıs hayatını kaybetti
18 Ağustos 2019 22:06
|Muhtar köyün çehresini değiştirdi
18 Ağustos 2019 20:44
|Prof. Dr. Görmez'in acı günü
18 Ağustos 2019 20:11
|İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?
18 Ağustos 2019 18:28
|Selde mağdur olan esnaftan sıradışı yöntem
18 Ağustos 2019 17:58