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Yaptıkları ameliyat ile tıp literatürüne girdiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki doktor tarafından geliştirilen çocuk dirsek kırıklarının kapalı tedavisi, tıp camiasında kabul gören Journal Of Klinical Medicine dergisine girerek literatüre girdi
 18 Ağustos 2019 12:15
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Yaptıkları ameliyat ile tıp literatürüne girdiler

İlk kez bir Türk doktor tarafından gerçekleştirilen ve çocuk dirsek kırıklarının kapalı tedavisi için geliştirilen yeni bir ameliyat tekniği, Journal Of Klinical Medicine dergisinde yayımlandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kınaş ve Uz. Dr. Ozan Turhal tarafından 46 hasta üzerinde başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra makale haline getirilen teknik, tek hekim tarafından kolayca tatbik edilen ve başarılı sonuçlar alınan bir teknik olarak tıp literatüründeki yerini aldı.

Ameliyatın tek hekimle yapılması çok zor

Böyle bir ameliyatın tek hekimle yapılmasının çok zor olduğunun altını çizen Uz. Dr. Mustafa Kınaş, geliştirmiş olduğu bu teknikle kolayca başarılı sonuçların alınabildiğini söyledi. Yaptığı çalışma hakkında bilgi veren başarılı Mustafa Kınaş, "Çocuk dirsek kırıkları çok sık karşılaşılan kırık çeşitleridir. Genellikle ameliyat edilmesi gereken kırıklar olarak karşımıza çıkar. Bu kırıklar açık ve kapalı olarak ameliyat edilir. Tedavisi zor ve genellikle 2 ortopedi uzmanının beraber yardımlaşacak yaptığı bir ameliyat çeşididir. Biz zorunlu hizmette bu hastaları tek başımıza ameliyat ederken, arkadaşımız Uz. Dr. Ozan Turhal benim ameliyatımı gördü. Tek başıma yapmış olmama şaşırdı ve bu tekniğin dünya kütüphanesine eklenmesi gerektiği fikrini ortaya attı. Süreç bundan sonra başladı. Yaklaşık 46 hasta üzerinde çalışma yaptık. Hastaları tedavi ettik ve takibini yaptık. Tedavi ve sonuçlarını yazarak makalemizi dergiye gönderdik. Bu tekniğin literatürde ilk olması sebebiyle çok çabuk bir şekilde kabul edildi ve yayınlandı" dedi.

Kınaş, şu an çalıştığı hastanede 2 hastayı da bu teknikle ameliyat ederek başarılı neticeler aldı.

İhlas Haber Ajansı
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