Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri
Nevşehir'deki, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı dört saha için ihaleye çıkılacak
|18 Ağustos 2019 10:00
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Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Nevşehir'in Merkez, Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde bulunan, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı dört sahanın ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.
Tahmini bedelleri KDV hariç 79 bin 688 lira ile 8 milyon 258 bin 212 lira 60 kuruş arasında, büyüklükleri ise 2 bin 943,36 hektarla 4 bin 999,93 hektar arasında değişen sahalar, 11 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda ihale edilecek.
İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim edebilecek.
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