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Hayvanlar 'buzlu menüler'le serinliyor

Farklı iklim koşullarından yüzlerce yaban hayvanının yaşadığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, sıcak havalardan etkilenmemeleri için hayvanlara, yaz aylarında özel hazırlanmış buzlu meyveler veriliyor
 18 Ağustos 2019 10:35
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Hayvanlar 'buzlu menüler'le serinliyor

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.

Bölgede günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklar, sokak hayvanları ve hayvanat bahçesi sakinlerini de bunaltıyor.

Sasalı'da aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500'ün üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların sıcak hava dalgasından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, bu kapsamda hayvanlar için yaz mevsimine özel serinletici menüler hazırlıyor.

Sıcak nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Bu sayede park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek hem karınlarını doyuruyor hem de serinliyor.

Sıcak hava nedeniyle bazı hayvanlar, gölgelik alanda vakit geçirirken kimileri ise havuzlarda serinliyor. Kentte gelen çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların beslenme zamanları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim şartlarına göre hayvanlar için farklı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yaz mevsiminde her yıl olduğu gibi hayvanlar için özel serinletici menü hazırladıklarını söyleyen Vural, şunları kaydetti:

"Sıcak havalarda barınaklar içerisinde bir düzenleme yapıyoruz. Zaten havuzlar, gölgelikler var hayvanların dinlenebildikleri. Onun dışında zenginleştirme dediğimiz olay var. Buz kalıpları içine farklı besinler koyuyoruz. Bu sayede hayvanlar serinlemiş oluyor. Biz nasıl etkileniyorsak hayvanlar da sıcak havalardan etkileniyor. Bunun için belli aralıklarla türüne göre hayvanlara meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz. Kışın da bu anlamda farklı çalışmalar yapıyoruz."

- Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Mediha Gonca Vural, yaşam parkının vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirerek "Şu anda deniz turizm dönemi olmasına rağmen ziyaretçi sayımız oldukça fazla. Bayramda üç günde yaklaşık 30 bin kişi ağırladık. Özellikle lemurlar çocuklar tarafından çok seviliyor. Belli dönemlerde çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Bu sayede çocuklar hayvanlarla yakından tanışıp besleme imkanı buluyor." dedi.

Ziyaretçilerden Mutlu Aktaş, hafta sonu tatili dolayısıyla ailesiyle buraya gelmeyi tercih ettiklerini belirterek farklı türdeki hayvanları burada görebildikleri için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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