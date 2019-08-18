Kabinedeki 2 bakan tatil için Trabzon'u seçti
|18 Ağustos 2019 10:50
|Yazdır
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turun da Sparta Prag ile oynadığı maçını izledikten sonra baba ocağına giderek tatilini geçirirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ailesiyle birlikte Trabzon'a gelerek yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Kayabaşı Yaylası'nda vakit geçirdi.
Akçaabat ilçesinde yer alan Kayabaşı Yaylası, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti ile daha da önem kazanırken diğer bazı bakanlarda tatil için burayı tercih etmişti. Bakan Soylu her fırsatta Kayabaşı Yaylası'ndan övgüyle bahsederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tatil için Kayabaşı Yaylası'nı tercih etmişti.
Bakan Kurum yayladaki tatilinin ardından ailesiyle birlikte Trabzon'da gelerek burada vatandaşlarla sohbet edip selamlaştı.
Bakan Kurum'a Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'
19 Ağustos 2019 12:18
|MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması
19 Ağustos 2019 11:45
|'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'
19 Ağustos 2019 11:32
|Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
19 Ağustos 2019 11:30
|Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
19 Ağustos 2019 10:43
|İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
19 Ağustos 2019 10:32
|HDP olağanüstü toplanıyor
19 Ağustos 2019 10:14
|Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
19 Ağustos 2019 10:02
|CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
19 Ağustos 2019 09:51
|Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor
19 Ağustos 2019 09:22