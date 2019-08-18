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'Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda beklentilerimiz karşılanmıyor'

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan: Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz iş birliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz
 18 Ağustos 2019 11:15
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'Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda beklentilerimiz karşılanmıyor'

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz iş birliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz. Tahminen 3 özel okulları var. Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz." dedi.

Büyükelçi Mercan, AA muhabirine, Türkiye-Japonya ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke arasında tarihi dostluk ve birliktelik olduğuna dikkati çeken Mercan, 130 yıla dayanan bu ilişkide iki ülke ve halkının karşılıklı sevgi ve saygıyla zor günlerinde birbirlerinin imdadına yetiştiğini söyledi. Bu tarihi derinliğin ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağlama dönüştürülmesi gerektiğini belirten Mercan, "Yoksa anlamını kaybeder, yeni nesiller de bu tarihi ayrıntıları sadece güzel bir anı olarak hatırlar." diye konuştu.

Mercan, iki ülke ilişkileri açısından bugünün ve geleceğin harmanlanarak planlanmasının öneminin altını çizerek "Türkiye ile Japonya birbirini tamamlayıcı unsurlar. Türkiye'nin dinamizmi, cevvaliyeti, Japonların da sakin kararlılığı ve çalışkanlığı, teknoloji birikimi. İki ülke arasında siyasi bir sorun ve ön yargı da yok. İki ülke her alanda partner olabilir." ifadesini kullandı.

- Ticaret ve enerji

Büyükelçi Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun 4 yıl önce stratejik ortaklık temeline dayanan iş birliği perspektifi çizdiğini hatırlattı. Bu perspektif çerçevesinde başlatılan çeşitli ekonomik faaliyetlerin gelişerek sürdüğünü belirten Mercan, devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 1-2 ayda bitmesi temennisinde bulundu.

Mercan, enerji konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve yakında bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini, teknik iş birliği anlaşmasının da yakında nihayete erdirilmesinin planlandığını vurguladı.

- Eğitim ve kültür

Türkiye'de kurulması planlanan Türk-Japon Üniversitesine ilişkin de bilgi veren Mercan, üniversite mütevelli konseyinin ilk toplantıyı bu ay başında yaptığını ifade etti. Türkiye'nin üniversitenin yeri ve binasını tahsis ettiğini dile getiren Mercan, "Ağırlıklı olarak bir araştırma üniversitesi olacak. Dünya çapında araştırma yapabilme kabiliyetleri olan, çok öğrencili olmayan araştırma üniversitesi. Çalışmaları hızlanıyor." dedi.

Japonya'da bu yılın "Türkiye Kültür Yılı" olduğunu anımsatan Mercan, bu kapsamda yoğun kültürel faaliyetler düzenlendiğini, başkent Tokyo ve Kyoto'da sergilenen Topkapı şaheserlerinin büyük ilgi ve merak uyandırdığını, internette de yüksek oranda ziyaret edildiğini anlattı.

- G20

Mercan, haziran sonunda Osaka'da düzenlenen G20 marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Japonya'da ikili görüşmeler yaptığını, Erdoğan'ın bu kapsamda mayıs ayında Krizantem tahta oturan Naruhito ile de bir araya geldiğini anımsattı. Mercan, "Ekimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmparatorun resmi taç giyme töreni için Japonya'ya gelecek." ifadelerini kullandı.

- Kadın üniversiteleri

Japonya'da kadın üniversitelerinin bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını belirten Mercan, yıllardır günün belli saatlerine dek ülkede tren ve metrolarda kadınların ayrı vagonlarda seyahat ettiğini söyledi. Japon kültüründe kadınların ve erkeklerin "mesafe güdüsünü" koruduğunu dile getiren Mercan, şöyle konuştu:

"Kadınlar, erkeklerin arasında kendilerini yeteri kadar ifade edip ortaya koyamadıkları, yeteneklerini geliştiremedikleri için kadın üniversiteleri kuruldu. Japonların kendi geleneklerinin bir sonucu ortaya çıkan kadın figürü ile erkek figürünün toplumda daha fazla etkili ve yararlı olabilmesi için kuruldu. 'Kadınları nasıl eğitir, kadınları bir yerden bir yere nasıl endişesiz taşırım' bu fikirle ortaya çıkmış. Kadın üniversitelerine ideolojik bakmak yanlış. Bu üniversiteler ihtiyaçtan kurulmuş. Kadın üniversitesine gidip ders verdim. Tıp, mühendislik, sanat, edebiyat bölümleri var. Kadın üniversitelerine gitmek zorunlu değil. Çoğu özel, kimse neden gidiyorsunuz diye zorlama da yapmıyor, siyasi baskı da yok."

- FETÖ ile mücadele

Büyükelçi Mercan, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine ilişkin olarak da "Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz iş birliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey temaslarda bu konudaki tehditleri dile getirdiklerini vurgulayan Mercan, şunları kaydetti:

"Şibuya'da büyükelçiliğimize yakın bir yerde bir devlet okulunda kursları ve sınıfları vardı, bunlar kapatıldı. Ancak bunun ötesinde tahminen 3 özel okulları var. Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Daha fazla iş birliği beklediğimizi söylemem lazım. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki Japon muhataplarımız bunu yakın zamanda anlayacaktır. Beklentimiz, Japonya'da FETÖ varlığının ortadan kalkmasıdır."
Anadolu Ajansı
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