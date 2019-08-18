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Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik

Türkiye'de de uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği, artık helikopterle yapılıyor. Yüksek gerilim hattına çok yakın, havada bekleme pozisyonuna geçen helikopterdeki görevlinin bir noktadaki temizlik süresi yaklaşık 2 dakika sürüyor
 18 Ağustos 2019 12:20
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Elektrik hatlarına 'havalı' temizlik

Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizleniyor.

Elektriğin kaynağından vatandaşa ulaşması için çalışan Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kaliteli iletim için teknolojiyi de kullanıyor. Dünyadaki uygulamaları da yakından takip eden kurum, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Geçen sürede toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim sisteminin performansını azaltan izolatörlerin temizliği, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapılıyor.

Klasik yöntemin dışındaki bu çalışma hem ekonomi hem de zaman anlamında tasarruf sağlıyor. Helikopterli temizlikte elektrik kesintisi de uygulanmıyor.

- 44 bin 551 izolatör temizlenecek

İzolatör temizleme çalışmalarında, helikoptere monteli su tankı, yüksek basınçlı pompa, yıkama teçhizatı ve saflığı artırılmış su kullanılıyor.

Helikopterin kabini ve diğer iç bölümü ise yüksek gerilim hatları için özel olarak hazırlanıyor. Helikopter, yüksek gerilim hatlarına iyice yaklaştıktan sonra bir süre havada bekleme pozisyonuna geçiyor. Bir noktadaki temizlik işlemi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor. Bu süre zarfında helikopterdeki görevli, basınçlı pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörleri temizliyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde 44 bin 551 izolatörün temizlenmesi hedefleniyor.

- "Tele helikopter takıldı" ihbarı yapılıyor

TEİAŞ 21. Bölge Müdürü İlker Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektriğin kaliteli, sürekli, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde iletimini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Bal, helikopterle izolatör yıkamanın da bunun örneklerinden olduğunu aktardı.

Helikopterin Ege Bölgesi'ndeki çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Bal, şunları kaydetti:

"Helikopterle izolatör yıkamanın en büyük faydası, enerjiyi kesmeden kaliteli şekilde çalışma yapmaktır. İletim hatlarımızda en çok arızaya sebep olan hususlardan biri kirliliktir. Kendi elemanlarımızla temizlik yapmamızın hem süre hem de maddi olarak dezavantajları vardı. Helikopterli yapıldığı zaman bunların hepsinden tasarruf sağlamış olduk. Önceden sadece çok kirli olduğunu düşündüğümüz bölgelere klasik usul müdahale ediyorduk ama şimdi tüm izolatörler temizlenecek. Halkımız da bu uygulamaya yabancı. Bazen polisi arayıp 'tele helikopter takıldı' şeklinde ihbarlar yapılıyor."

Bal, helikopterli temizlik çalışmasının 2 yıl süreceğini dile getirdi.

- Ege'den tüm Türkiye'ye

TEİAŞ'ta mühendis olarak görev yapan Serhat Erman ise uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Erman, "Yerden erişimin mümkün olmadığı enerji hatlarımız var. Bu çalışmaları bir hava aracıyla yapmak çok büyük avantaj. Bir diğer avantajı da çok kısa sürede çok fazla iş yapıyorsunuz. Helikopterin 1 günlük mesaisi normalde 1 haftalık iş. Ege Bölgesi'ndeki helikopterli bakım çalışmamız tüm Türkiye'de yapılacak."

Anadolu Ajansı
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