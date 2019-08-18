110 bininci bebeğe 'Hoş geldin' dediler
|18 Ağustos 2019 12:55
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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" kampanyasında 110 bininci bebeğe ulaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2011'de İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan kampanyada, anneleri bilinçlendirmek, sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla yeni doğan bebeklerin ailelerine gerçekleştirilen ziyaretler sürdürülüyor.
Ziyaretlerde anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları ve bakımı, loğusalık konularında bilgilerin verildiği ve bebek bakım çantası, ateş ölçer, battaniye ve dış paketleme çantasının hediye edildiği kampanyada, 110 bininci bebeğe ulaşıldı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyarette bulunduğu aileyi kutlayarak, bebeğe altın hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, annelerin özellikle ilk doğumlarında bebek bakımı, aşıları, anne sütünün önemi gibi konularda yeteri kadar bilgiye sahip olmadığını gördüklerini belirtti.
Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında 3 ebe ve belediye personelinden oluşan iki ayrı ekip kurduklarını kaydeden Tahmazoğlu, "Günlük yaklaşık 80 bebeği evlerinde ziyaret ediyoruz." ifadesini kullandı.
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