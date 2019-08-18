Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı
Burdur'da düzenlenen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker yaptı
|18 Ağustos 2019 13:19
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Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve başpehlivanlığı Ali Gürbüz'ün aldığı 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde zaman zaman küçük sakatlıklar yaşandı. Başparmağından sakatlanan güreşçi için doktor çağıran cazgırı duyan Milletvekili Mehmet Göker, protokol tribününden sahaya inerek güreşçiye ilk müdahaleyi yaptı.
Başparmağının çıktığı belirlenen güreşçi, ortopedi uzmanı olan milletvekilinin sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı müdahalenin ardından güreşlerden çekildi.
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