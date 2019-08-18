Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek
|18 Ağustos 2019 14:40
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Diğer ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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