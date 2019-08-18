Kıraathaneyi sel bastı, okeye devam ettiler
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti
|18 Ağustos 2019 14:44
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Sakarya'da dün etkisini gösteren sağanak yağış birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış birçok dükkanın da su dolmasına neden oldu.
Karasu ilçesi 32 Evler mevkisinde bulunan ve sular altında kalan kıraathanede bulunan müşterilerin bir kısmı hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğraf ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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