Hac sonrası ilk Umre kayıtları başlıyor
|18 Ağustos 2019 15:03
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Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi.
Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandı.
Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.
Kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.
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