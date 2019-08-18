Bakan Pakdemirli, orman yangınını havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.
|18 Ağustos 2019 15:22
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın çıkan hem Tırazlı'da hem de Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangın bölgesinde helikopterle havadan denetim yaptı. Bakan Pakdemirli'nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
Öte yandan, Urla Yağcılar'da da yangın çıktığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'
19 Ağustos 2019 12:18
|MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması
19 Ağustos 2019 11:45
|'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'
19 Ağustos 2019 11:32
|Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
19 Ağustos 2019 11:30
|Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
19 Ağustos 2019 10:43
|İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
19 Ağustos 2019 10:32
|HDP olağanüstü toplanıyor
19 Ağustos 2019 10:14
|Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
19 Ağustos 2019 10:02
|CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
19 Ağustos 2019 09:51
|Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor
19 Ağustos 2019 09:22