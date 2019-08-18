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Alinur Aktaş'tan Hac dönüşü ilk ziyaret yaralı gaziye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Arabistan'dan döner dönmez, ayağının tozuyla ilk ziyaretini Gemlik'te bir kafede darp edilen Gazi Ömür Karaman'a yaptı.
 18 Ağustos 2019 15:43
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Alinur Aktaş'tan Hac dönüşü ilk ziyaret yaralı gaziye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Arabistan'dan döner dönmez, ayağının tozuyla ilk ziyaretini Gemlik'te bir kafede darp edilen Gazi Ömür Karaman'a yaptı. Yaralı gaziye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Aktaş, "Kime yapılırsa yapılsın bu hareket asla tasvip edilemez. Hele ki yüzde 92 engelli pozisyonunda, bu ülke için gazilik şerefiyle şereflenmiş birine yapılınca, takdir edersiniz ki bu sadece aileyi, şahsı değil, bütün milleti bağlar" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir kafede Gazi Ömür Karaman'ın acımasızca darp edildiği haberini, hac vazifesi için gittiği Arabistan'da alan ve hemen gerekenin yapılması yönünde talimatlar veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hac döşünü ayağının tozuyla Gazi Karaman'ı kaldığı evde ziyaret etti.

Gemlik İlçesi'nde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda, yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'ya gelen Gazi Ömür Karaman, serinlemek için Kumsaz sahiline geldi. 19 yıl önce vatani görevini yaptığı Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda vücuduna çok sayıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gazi Ömür Karaman, bir süre yüzdükten sonra yorulunca yakınlardaki kafeye giderek dinlenmek istedi. Kafede ayağını sandalyeye uzatan Karaman, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından acımasızca darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gazi Karaman hastaneye giderken, olayın basına yansımasıyla gazinin darp edilmesine toplumun tüm kesimlerinden tepkiler yağmaya başladı.

Büyükşehir gerekeni yaptı

Gazi Karaman'ı darp ettikleri tespit edilen işletme sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanırken, olayı hac vazifesi için gittiği Arabistan'da öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işletmeye gerekli yaptırımların hemen uygulanması için talimat verdi. Başkan Aktaş'ın talimatı üzerine hem Büyükşehir Belediye Encümeni hem de mekanın mülk sahibi konumundaki BURFAŞ harekete geçti. İşyeri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatılırken, BURFAŞ da gazinin darp edilmesi ile kira sözleşmesine aykırı tutum ve davranışlar gerekçesiyle feshetti.

"Şahsı değil milleti bağlar"

Arabistan'da olmasına rağmen sürekli konunun takipçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hac dönüşü ayağının tozuyla ilk olarak Gürsu'daki yakınlarının yanında kalan Gazi Ömür Karaman'ı ziyaret etti. Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün de eşlik ettiği ziyarette, olayı bir kez de Gazi Karaman'ın ağzından dinleyen Başkan Aktaş, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Konuyu hacda iken öğrendiğini ve hemen takibe aldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Hukuki süreç de başlatıldı ve 2 gün sonra da iş yeri kapatıldı. Bir kere net söylüyorum yapılan hareket kime yapılırsa yapılsın asla tasvip edilemez. Hele ki yüzde 92 engelli pozisyonunda olan, bu ülke için gazilik şerefiyle şereflenmiş birine yapılırsa takdir edersiniz ki bu sadece aileyi, şahsı değil bütün milleti bağlar. Son derece üzüntülü olduğumu, konunu takipçisi olduğumuzu ifade ediyorum. Vatandaşlarımız emin olsun ki nasıl ülkemizin birliğine, beraberliğine yönelik yapılan her türlü olumsuz girişime ülke olarak el birliğiyle karşılık veriyorsak, ülke içinde huzuru, güvenliği bozmak isteyenlere karşı da ayrı duruşu ortaya koyarız" dedi.

Şehitlik açılışına davet

Bursa'nın şehit ve gazilik dendiğinde yerinin çok ayrı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Çanakkale'de en çok şehit vermiş şehiriz. Yine farklı tarihlerde terörle mücadelede onlarca şehit, gazi vermiş, farklı uzuvlarını bu ülke için kaybetmiş ama ülke sevgisi için yüreği kıpır kıpır olan insanlara dolu Bursa'mız. Bunun nişanesi olarak 19 Eylül Gaziler Günü'nde açılışını yapacağımız şehitliğimizde çalışmalar son sürat devam ediyor. İnşallah 1 ay sonra açılışını tüm gazilerimizle birlikte yapacağız. Ben müsait olursa Ömür kardeşimizi de açılışta misafir etmek isterim" diye konuştu.

Gazi Ömür Karaman da kendisine yapılan saldırıyı kişisel olarak algılamadığını, Türkiye'ye yapılan bir hareket olarak değerlendirdiğini belirterek, olayın ardından kendisine destek olan, gerek ziyaret edip, gerekse telefonlarla ulaşan herkese çok teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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