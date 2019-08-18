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Tarihi camiye kadın eli değdi

Tekirdağ'da 1554 yılında Sadrazam (Damat) Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Cami yaklaşık iki yıldır devam eden restorasyonunda çalışan hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek, cami içerisindeki hat motiflerini yeniden canlandırılıyor.<
 18 Ağustos 2019 16:03
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Tarihi camiye kadın eli değdi

Tekirdağ'da 1554 yılında Sadrazam (Damat) Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Cami yaklaşık iki yıldır devam eden restorasyonunda çalışan hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek, cami içerisindeki hat motiflerini yeniden canlandırılıyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 472 yıllık tarihi Rüstem Paşa Cami, 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle yeniden ibadete açılacak caminin içerisindeki el yazması eserler, hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek tarafından adeta ilmek ilmek yeniden işleniyor.

Şimşek, Rüstempaşa Camii'nin Abdülmecit Dönemi'nde restorasyon gördüğünü, günümüzde ise kendi işçiliğiyle işlemelerin belirginleştiğini belirterek, Ben 17 yıldır hat sanatı işleri yapıyorum. Alaylıyım herhangi bir okul mezunu değilim. Ve vitray sanatını Süha hocadan, hat sanatını Mehmet hocamdan, diğer işlemleri de kendi becerilerimle geliştirdim. Şu anda da burada ekip arkadaşlarım var usta çırak ilişkisi ile işlemeleri gün yüzüne çıkarıyoruz dedi.

'DAHA ÖNCE DE ÖNEMLİ YAPILARDA HAT ÇALIŞTIM'

Camideki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Şimşek, Edirne Selimiye Camii, yine Tekirdağ'daki tarihi Orta Cami, Gelibolu Mevlevihane restorasyonu, Sultan Reşat Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Kapalıçarşı restorasyonlarında da görev aldım. Burada ilk önce mikro enjeksiyon ile duvar güçlendirmeleri yapıldı. Daha sonra vitray ve barak kayıtları tamamladık. Bazı işlemeler ve eserler zaman içerisinde boya ve sıva altında kalmıştı. Raspa yöntemi ile bunları ortaya çıkardık. Daha sonra da bu eserleri ihya ederek gün yüzüne çıkardık. Hat yazılarımız mevcuttu. Ancak zamanla kaybolmaya yüz tutmuş hatları biz elden geçirerek ilk hallerine döndürmeyi hedef aldık. Bu caminin ilk hattatı, Nişancı El Fakir Hasan'dır. Hz. Hüseyin yazan işlemenin altında imzası bulunuyor. Buradan ilk hattatın kimliğinize gün yüzüne çıkarmış olduk diye konuştu.
DHA
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