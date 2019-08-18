Hakimi darp eden 4 restoran çalışanı tutuklandı
|18 Ağustos 2019 16:08
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde restoranda, çıkan tartışmada Trabzon adliyesinde görevli hakim Bayram T.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 restoran çalışanından 4'ü mahkemece tutuklandı.Olay, perşembe günü, Avanos Çarşı merkezinde bulunan restoranda meydana geldi. Trabzon adliyesinde görevli hakim Bayram T., akşam yemeği için restorana gitti. Burada Bayram T. ile restoran çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram T. çalışanlar tarafından darp edildi.
İhbar üzerine restorana gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından hakim Bayram T. restoran çalışanlarından şikayetçi oldu.
Polis, çalışanlardan Cihan A., Çetin D., Savaş B., Kadir K., Yunus B. ve Abdulselam B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Cihan A., Çetin D., Savaş B. ve Kadir K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yunus B. ve Abdulselam B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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