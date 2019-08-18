Ayder'de salıncaktan düşen adam hastanelik oldu
|18 Ağustos 2019 16:13
|Yazdır
Çamlıhemşin'in ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen Cahit D., burada bulunan ve son günlerde görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılıp, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı.
Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu. Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı
19 Ağustos 2019 12:02
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Ağustos 2019 06:31
|Bakan Pakdemirli: Aktif 4 yangın ile mücadele ediyoruz
19 Ağustos 2019 06:04
|Kapadokya'da 90 turist zehirlendi
19 Ağustos 2019 05:32
|Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
18 Ağustos 2019 23:33
|Soluk borusuna yemek kaçan şahıs hayatını kaybetti
18 Ağustos 2019 22:06
|Muhtar köyün çehresini değiştirdi
18 Ağustos 2019 20:44
|Prof. Dr. Görmez'in acı günü
18 Ağustos 2019 20:11
|İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?
18 Ağustos 2019 18:28
|Selde mağdur olan esnaftan sıradışı yöntem
18 Ağustos 2019 17:58