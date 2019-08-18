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Belediye Başkanı kumsala indi, gençlerle tavla oynadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, haftasonunu Mersin sahillerine gelen tatilciler ile geçirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Seçer, gençlerle tavla oynadı.
 18 Ağustos 2019 16:28
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Belediye Başkanı kumsala indi, gençlerle tavla oynadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, haftasonunu Mersin sahillerine gelen tatilciler ile geçirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Seçer, gençlerle tavla oynadı.

Hava sıcaklığının 35, nem değerlerinin ise yüzde 70'lere dayandığı Mersin'de sahiller doldu, taştı. Tatilciler mavi sularda serinlemenin keyfini çıkarırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen Kocahasanlı, Ayaş Yemişkumu, Kızkalesi ve Susanoğlu, Yapraklıkoy ile Zincirlikuyu plajlarında tatilciler ile bir araya gelerek, keyifli bir haftasonu geçirdi. Tüm gününü kumsallarda geçirip plajdaki vatandaşlarla sohbet eden Seçer, sorun ve talepleri dinleyip problemlerin çözümü noktasında yetkilileri talimatlandırdı. Gençlerle kelime oyunu ve tavla da oynayan Seçer, tatilcilerin çadırlarına da konuk oldu.

Komşu illerde yaşayanları bayram öncesinde Mersin'e davet ettiğini dile getiren Seçer, Mersin'in keyifli, şirin ve güvenli bir kent olduğunu söylemiştim. Birçok vatandaşımız da bu davetimize icabet etmiş görüyorum. Son derece yoğun bir araç ve insan trafiği var. Gelecek sezon daha güzel bir tatil yapma, haftasonlarını güzel geçirme imkanı sunacağız dedi.
DHA
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