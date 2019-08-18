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Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı
Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.
|18 Ağustos 2019 16:43
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Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kefevi Mahallesi'nde Iraklı Mehmet ve Vıan Khaleel Ibrahım çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Mazın Alkurdı Ibrahım, kaldıkları apartmanın ikinci katındaki evlerinin açık unutulan penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Emniyet ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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