Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza
Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.
|18 Ağustos 2019 16:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak olarak yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, dağlık bölgede 2 kişiyi avladıkları yaban keçisiyle yakaladı.
Koruma altındaki yabancı keçisini avladıkları için 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza uygulandı, ruhsatsız tüfeklere el konuldu.
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