Ankara'yı sağanak vurdu
Ankara'da yoğun sağanaktan etkilenen bazı ilçelerde maddi hasar oluştu.
|18 Ağustos 2019 17:06
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Ankara'da yoğun sağanaktan etkilenen bazı ilçelerde maddi hasar oluştu.
Ankara'da başlayan yoğun sağanak yaşamı olumsuz etkilerken bazı ilçelerde maddi zarara yol açtı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun sağanaktan etkilenen Yağcıoğlu Mahallesi'nde elektrik ve telefon hatları kesilirken hayat durma noktasına geldi.
Bahçe duvarlarının çöktüğünü ve birçok evin çatısının uçtuğunu belirten Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, "5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bahçe duvarları çöktü ve bir çok ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinde kopmalar ve yollarda göçükler meydana geldi. Daha önce hiç bu şekilde bir yağışla karşılaşmamıştık. Şu an da altyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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