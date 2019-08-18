1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karaleylek kanyonu doğa tutkunlarını cezbediyor

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
 18 Ağustos 2019 17:11
Yazdır
Karaleylek kanyonu doğa tutkunlarını cezbediyor

Elazığ'ın Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları, Valilik, Belediye, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan tanıtımlar ve düzenlenen geziler sayesinde, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak tekneyle gezilebilen 40 kilometrelik Karaleylek Kanyonu da alabalık tesisleri, sarp kayalıkları, karstik mağara oluşumları, tarihi mağara yerleşimleri, mağara tavanlarından sarkan yetişmiş ağaçları, karaleylek, martı, şahin gibi kuş türleri ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, ilk kez gördükleri doğal yapılar karşısında adeta büyüleniyor.

"Dünya turizmi için önemli bir kazanım"

Elazığ Belediyesi ve Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğince (YUFKAD) düzenlenen tur kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleriyle kanyonlarda inceleme yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Özen, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının sadece Elazığ ve Türkiye için değil dünya turizmi açısından da önemli kazanım olduğunu belirtti.

Kanyonları gezerken gördükleri doğal oluşumlar karşısında adeta büyülendiklerini ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Kanyonlarla ilgili hem gezi turları hem de turistik tanıtımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güzellikleri hem ilimize hem ülkemize tanıtacağız. Turistik gezi amaçlı farklı yerlere giden vatandaşlarımızdan, uzak diyarlarda böyle güzellikleri aramak yerine yanı başlarındaki bu tür güzellikleri görmelerini ve bunları tanıtmalarını, anlatmalarını istiyoruz."

"Şimdiden tüm Türkiye'nin ilgi odağı"

YUFKAD Başkanı Aygün Çam ise yeni keşfedilen Saklıkapı Kanyonu ile Karaleylek Kanyonu'nun, zengin kültürü, doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Elazığ'ın turizm potansiyelini daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Başta Valilik tarafından yapılan tanıtım ve organizasyonlarla her iki kanyonunun şimdiden tüm Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu vurgulayan Çam, farklı illerden doğaseverlerin hem köydeki insanlar hem de kendileriyle irtibata geçerek kanyonları gezmek istediğini kaydetti.

Çam, "Akademisyenlerden oluşan yönetim kurulu üyelerimizle ortak akıl, ortak hareket noktasında kanyonlarda incelemelerde bulunduk, notlarımızı aldık. Bunu rapor haline getirip kanyonlarla ilgili uluslararası bir çalıştay yapacağız." bilgisini verdi.

"Herkesin gelip görmesi gereken bir yer"

Ziyaretçilerden mimar Özgül Öztürk de ilk kez gördüğü kanyonların doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Saklıkapı Kanyonu'nun tırmanmayı gerektiren iki noktası dışında zorlu bir parkuru olmadığını kaydeden Öztürk, "İki noktada taşlardan atlamak ve kayalara tırmanmak durumunda kaldım. Bunun dışında kanyonun şahane doğa güzellikleriyle karşılaştım. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
D-100 kara yolunda yoğunluk devam ediyor
18 Ağustos 2019 22:30		 Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
18 Ağustos 2019 21:50
Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor
18 Ağustos 2019 21:26		 İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
18 Ağustos 2019 21:21
Karadeniz bağlantı yolunda trafik devam ediyor
18 Ağustos 2019 21:11		 Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor
18 Ağustos 2019 20:32
Kuzine sobalar en çok yazın satılıyor
18 Ağustos 2019 20:26		 Denizden çift kişilik yatak da çıktı, çöp bidonu da
18 Ağustos 2019 20:01
Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti
18 Ağustos 2019 18:33		 En uzun süreli horon rekoru denemesi
18 Ağustos 2019 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü12:18 - 'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'12:15 - Çocuklarına inat, 72 yaşında 41 kilo verdi12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
irem sak 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
Kanepede uyumak 1
Menzil tarikatı. 4
baroları boykot kararı 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 1
Abbiiee 1
Görmemezlikten gelmek 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam