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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaklaşık 10 aydır vekaleten yürüttüğü Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı.
 18 Ağustos 2019 17:33
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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaklaşık 10 aydır vekaleten yürüttüğü Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Faruk Tekin'in atamasıyla ilgili Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmıştır"denildi. Ağrı'da öğrenci, öğretmen ve veliler ile gönül birliği yapan Tekin'in asaletini kazanması eğitim camiası ve Ağrılılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Her yerden tebrik alan Tekin, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Tekin,"Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, Milli Eğitim Bakan Yardımcılarımız Mustafa Safran'a, Mahmut Özer'e, İbrahim Er'e ve Reha Denemeç'e Personel Genel Müdürümüz Sayın Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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