Sivas'ta okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor
|18 Ağustos 2019 17:38
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9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi Sivas'ta yapım ve tadilat faaliyetleri devam eden okullarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.
6 bin 334 derslik, 8 bin 934 öğretmen ve 118 bin 962 öğrencinin bulunduğu Sivas'ta okulların yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için hazırlıklar son sürat devam ediyor.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul yapım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler esnasında Savaşçı'ya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Bülbül de eşlik etti.
İl Müdürü Savaşçı'nın ilk durağı Fatih Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve tamamlandığında ilkokul ve ortaokul olarak hizmet vermesi beklenen iki okul ile bir spor salonunun inşaatı oldu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi ve Kız İmam Hatip Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Savaşçı, Vali Bekir Aksoy İlkokulu'nda yürütülen eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını denetledi. Burada konuşan Savaşçı, il genelindeki tüm okulları öğrencilerin hizmetine sunmak için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi.
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