Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü
Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.
|18 Ağustos 2019 17:48
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Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.
Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde vefat eden 94 yaşındaki amcası Muammer Koca toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sevim, Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi ve yakınları katıldı. Muammer Koca'nın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
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