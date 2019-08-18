Yabancı uyruklu grup Taksim'i birbirine kattı!
|18 Ağustos 2019 18:23
|Yazdır
Taksim Talimhane'de Afganistan ve Pakistan uyruklu şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Makas, bıçak, süpürge, çekçek ve uçak tekmelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda şahıs yaralanırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane'de meydana geldi. İddiaya göre Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar Talimhane girişinde toplandı. Şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Kavganın daha da büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri bıçak ve makaslarla saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgasında her iki taraftan da çok sayıda şahıs vücudunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı halde kaçan şahıslar ise polis ekipleri tarafından bulundukları yerde yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Meydan kavgası kamerada
Olaydan sonra şahıslarla polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda metro dahil meydanın çeşitli yerlerine kaçan 7 şüpheli, güven timlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen zanlılar ardından polis merkezine götürüldü. Bıçak, makas, süpürge ve çekçeklerin çekildiği uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.
Polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'
19 Ağustos 2019 11:13
|Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
19 Ağustos 2019 10:24
|Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
19 Ağustos 2019 09:59
|Küçük Ayasofya Camii de selden etkilendi
19 Ağustos 2019 06:20
|İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
18 Ağustos 2019 22:18
|Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
18 Ağustos 2019 22:01
|Polis memuru tartıştığı akrabasını vurdu
18 Ağustos 2019 21:56
|Bankadan çıkan iş adamını takip edip parasını çaldılar
18 Ağustos 2019 21:44
|Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
18 Ağustos 2019 20:21
|Asansör teknisyeninin feci ölümü
18 Ağustos 2019 17:53