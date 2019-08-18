1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Çarşısı'nda satılan ışgın sirkesi ilgi görüyor. Sirkenin diyabetten kansere kadar birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor.
 18 Ağustos 2019 18:38
Yazdır
Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Çarşısı'nda satılan ışgın sirkesi ilgi görüyor. Sirkenin diyabetten kansere kadar birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor.

İstanbul'da sirke imalatı yapan Yusuf Cemali Gülpınar, doğu illerinde şifası ile bilinen ışgın bitkisinin sirkesini yaptı. Amerika'da ışgın bitkisi üzerinde yapılan araştırmalarda şifalı olduğunun kanıtlandığını anlatan Yusuf Cemali Gülpınar, "Biz İstanbul'da geleneksel sirke üretimi yapıyoruz. Doğu illerinde şifası ile bilinen ışgın bitkisinin yararları Amerika'da yapılan araştırmalarla da kanıtlandı. Bunun üzerine çeşitlerimiz arasına ışgın sirkesini de kattık. Bu bitki, doğu illerindeki yüksek kesimlerde mayıs ayı sonunda çıkıyor. İnsanlar bunu yumurta ile pişirip yedikleri gibi turşusunu da yapıyorlar. Işgın sirkesi C, A, B1 ve B2 vitaminleri açısından zengindir. Kist ve tümörleri yok ettiği ispatlanmıştır. Başta, lösemi olmak üzere, tüm kanser türlerine karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Ayrıca, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, kabızlık ve sindirim rahatsızları için çok faydalıdır. Burada ürünlerimizi tanıtıp satıyoruz. Ürünlerimiz ilgi gördü" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zayıflamak isterken ölmeyin
10 Ağustos 2019 22:36		 Kantaron yağını güneş kremi olarak kullanmayın
11 Temmuz 2019 19:53
Eczacılardan aktarlarda satılan bitkisel ürün uyarısı
26 Haziran 2019 23:48		 'Kantaron yağı' adeta bir yara iyileştirici iksir
25 Haziran 2019 19:20
'Piyasadan aldıklarımız kekik de değil, papatya da'
17 Haziran 2019 20:09		 Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti
28 Mayıs 2019 23:13
Güneydoğu'nun ramazan içeceği 'meyan şerbeti'
05 Mayıs 2019 18:08		 Tabipler Birliği hacamata karşı çıktı
24 Nisan 2019 22:21
Çam sakızı şifa dağıtıyor
16 Nisan 2019 22:48		 Bahar nezlesinin şifası 'havlıcan'
15 Nisan 2019 23:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Eşi ve kayınpederini öldüren astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de öldü12:18 - 'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'12:15 - Çocuklarına inat, 72 yaşında12:04 - Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı11:46 - KYK yurt başvuruları başladı11:45 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması11:32 - 'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'11:30 - Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
11:29 - Kandil bölgesine hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:28 - 'Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak'11:23 - İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar11:21 - İstanbul'da meşhur AVM satışa çıktı11:20 - TOKİ 20 ilde 212 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor11:13 - 'Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor'10:53 - Gram altın 270 lira seviyelerinde10:49 - Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce İstanbuldaki sel felaketinde, İBB başarılı bir şekilde hizmet edebildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten memura yeni zam teklifi
Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
Motorine ve benzine zam gelecek
Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?
Görevden alınan Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
Diyarbakır, Mardin ve Van'da PKK operasyonu: 418 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülümse 2
baroların boykot kararı 1
sözlüğe canlılık gelmesi 1
Menzil tarikatı. 4
irem sak 1
büyük istanbul depremi 1
arabayı temizlemek 1
Can sıkıntısına başlık açmak 1
Abbiiee 1
diyarbakır,mardin ve van belediyelerine kayyum atanması 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 41 personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
TÜBİTAK 5 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam