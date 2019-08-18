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Hipertansiyon yaşı düştü

Hareketsiz yaşam, fazla tuzlu fast food beslenme tarzı, şişmanlık, stres, kaygı, aşırı kahve, sigara ve alkol tüketimi, hipertansiyonun daha genç yaşlarda görülmesine yol açıyor.
 18 Ağustos 2019 18:43
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Hipertansiyon yaşı düştü

Kardiyolog Doç. Dr. Cevad Şeküri son yıllarda yüksek tansiyon şikayetiyle artık daha fazla genç hastanın doktora başvurduğunu söyledi. 20-40 yaş arasında hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 7-10'lara kadar ulaştığını belirten Doç. Dr. Şeküri, "Bu çok yüksek bir oran, kesinlikle ciddiye alınmalı. Çünkü hipertansiyon 5 organı hedef alıyor ve hedef organ hasarı oluştuğunda bir daha düzelmesi imkansız veya çok zor" dedi.

"Üç kat fazla görülüyor"

Eskiden daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun değişen yaşam tarzları yüzünden her yaşta görülür hale geldiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cevad Şeküri, gençlerin sağlığını tehdit eden faktörlere dikkat çekti. İletişim çağının akıllı telefonlar, bilgisayarlarla pek çok şeyi kolaylaştırırken, yaşamı daha hareketsiz hale getirdiğini ve sağlığı bozduğunu belirten Doç. Dr. Şeküri şöyle konuştu: "Ninelerimiz, dedelerimiz asansöre binmez, merdiven çıkardı. Otobüse, taksiye binmez yürürdü. Doğal beslenir, kendi işini kendi yapardı. Sağlıklarına gıpta eder, onlara 'eski toprak' derdik. Onlardan sonra gelen bizim nesil tam tersini yapmaya başladı. Yürümez oldu, hazır yemek tüketmeye başladı. Biz sağlığımızı elden kaçırmanın kaygısını yaşarken, şimdiki çocuk ve genç nesil daha erken yaşta birçok hastalıkla karşı karşıya kalmakta. Bu hareketsiz ve kötü beslenme içeren yaşam tarzına sigara, alkol, aşırı kahve-çay tüketimi ve de stres dahil olduğunda başta hipertansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklar gündeme geliyor. Obezite bu nesli tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Eğer kişi şişman veya fazla kiloya sahip ise tehdit eden hastalıklar üç kat fazla görülüyor."

Hipertansiyonun hedefinde 5 organ var

Gençleri tehdit eden hipertansiyonun özellikle 5 hedef organı olup bunlara zarar verdiğini belirten Doç. Dr. Şeküri sözlerini şöyle sürdürdü: "Hipertansiyonun hedef aldığı organların başında kalp, beyin, böbrekler geliyor, aynı zamanda çevre damarları (özellikle aort damarı) ve gözleri tehdit ediyor. Kalpte büyüme, kalınlaşma, damar sertliği, beyin kanaması, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları hipertansiyonun yol açtığı ciddi sağlık problemleridir. Hipertansiyon kendini baş ve ense ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve burun kanaması ile gösterebilir, göğüste bir baskı olabilir, böbrek sorunları, görme bozukluğu ya da hafızada bir problemle kendini gösterebilir. Hasta kısmi felçlerle doktora müracaat edebilir. Gençler hipertansiyon saptandığında mutlaka bir uzman hekim tarafından ele alınmalı ve ileri araştırma yapılmalıdır. Hipertansiyona neden olan faktörlerden uzak durmak, az tuzlu doğru yiyecek ve içecek tüketip daha fazla hareket etmek alabileceğimiz en önemli önlemlerdir. Özellikle günde 30 dakikalık tempolu yürüyüş herkese ilaç gibi gelecektir."
İhlas Haber Ajansı
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