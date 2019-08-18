TESK: Zarar gören esnafın borçları ertelenmeli
|18 Ağustos 2019 19:51
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken İstanbul'da meydana gelen yağmurdan zarar gören esnafın zararının kısa sürede karşılanması gerektiğini belirtti.
İstanbul'da meydana gelen yağmurdan zarar gören esnafın zararının kısa sürede karşılanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başta Eminönü altgeçidi olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde yağmurdan zarar gören esnafımızın kayıpları tespit edilerek kısa zamanda yardım edilmeli" dedi.
"Esnafımızın mağduriyeti giderilmelidir"
Yaşanan sel felaketinde yaraların kısa sürede yarılması esnafın için çok önemli olduğunu kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstanbul'un çeşitli semtlerinde meydana gelen sel ve yağmur felaketinde çok sayıda esnaf ve sanatkarımız zarar gördü. En kısa sürede zarar gören esnaf ve sanatkarların zarar tespiti yapılarak yaraları sarılmalı. Zarar gören esnafımızın borçları ertelenmeli ve faizsiz uzun vadeli kredi desteği verilerek yaşanan mağduriyetler önlenmelidir" diye konuştu.
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