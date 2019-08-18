Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor
|18 Ağustos 2019 20:32
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Üç tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ'da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Keban Baraj Gölü'ndeki yüzer havuzun yanı sıra en çok tercih edilen yerlerden biri olan Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle göle bölge illerden de gelenler, serin sularda yüzüyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresindeki plajlarda şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetler ücretsiz verilirken, tatilciler sadece araçla girişte 10 TL ödüyor.
"Burası doğu için güzel bir yer"
Çok sıcak olduğu için göle geldiklerini ifade eden Mümtaz Çınar, "Çok güzel, sevdik buraları, asıl kaldığımız yer Fransa, oradan izine geldik. Sıcaklıklar 40-45 derece. Dün de Tunceli'ye gitmiştik, orada güzeldi. Bugün de çocukları alıp buraya geldim. Güzel bir tesis yapmışlar, sıcakları suda geçiriyoruz" dedi.
Malatya'dan gelen Cafer Acar ise, "Çocukları aldık bir hafta kaçamak yapalım dedik. Çocuklarla beraber geldik. Suya girip çıkıyoruz. Burası doğu için güzel bir yer, inşallah daha güzelini yaparlar" diye konuştu.
Hazar Gölü'nün birçok şehrin ortak noktası olduğuna değinen Acar, burada yapılacak her çalışmanın hem Malatya, hem Diyarbakır hem de Elazığ için güzel olacağını kaydetti.
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