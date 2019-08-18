Sağlık hizmetleri bayram boyunca hız kesmedi
|18 Ağustos 2019 20:56
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Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlar bayram boyunca çalışmaya devam etti. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hem 112 Acil Sağlık ekipleri hem de sağlık kurumları Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı bayram geçirmesi için canla başla çalıştı.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Düzcelilere kesintisiz hizmet verdi.
5 günlük Kurban Bayramı boyunca 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 17 istasyonda 311 personel görev aldı. Toplamda 618 vakaya müdahale eden ekipler vatandaşları hastanelere sevkleri sağladı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Kurban Bayramında toplam 29 uzman hekim, 5 Diş Hekimi, 13 pratisyen hekim, 21 aile hekimi, 304 hemşire ve 152 diğer sağlık hizmetleri personel görev aldı. Toplam 12 bin 963 hasta muayenesi gerçekleştirildi.
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