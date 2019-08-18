Bakan Selçuk'tan 'Liseliler çok okuyor, çok geziyor' paylaşımı
|18 Ağustos 2019 21:06
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabından, "#çokokuyancokgeziyor" etiketiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gençlerle beraber at bindiği fotoğrafına da yer veren Selçuk, mesajında şunları kaydetti:
"Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum'dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampı'nda tatildeler. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan. Okumuşlar biz de gezdik hem de atla."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz'
19 Ağustos 2019 12:18
|MHP Genel Başkanı Bahçeli'den kayyum açıklaması
19 Ağustos 2019 11:45
|'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'
19 Ağustos 2019 11:32
|Konya'da nefes borusuna salatalık kaçan çocuk öldü
19 Ağustos 2019 11:30
|Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü
19 Ağustos 2019 10:43
|İmamoğlu'ndan görevden almalara ilk tepki
19 Ağustos 2019 10:32
|HDP olağanüstü toplanıyor
19 Ağustos 2019 10:14
|Kayyum, ilk olarak Erdoğan'ın indirilen fotoğrafını astı
19 Ağustos 2019 10:02
|CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor
19 Ağustos 2019 09:51
|Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor
19 Ağustos 2019 09:22