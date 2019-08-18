Karadeniz bağlantı yolunda trafik devam ediyor
|18 Ağustos 2019 21:11
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Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Ara ara trafiğin durma noktasına geldiği D-100 karayolunda yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini hafta sonu ile birleştiren vatandaşların dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan D-100 Karayolu Kemikli rampalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zaman zaman trafiğin yavaş şekilde ilerlediği yolda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması dikkat çekti.
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