Yönetici ve öğretmenlere etüt merkezlerinde ders görevi verilebilir mi?
|26 Ağustos 2019 14:30
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Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesindeki; "(1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır." hükümleriyle yönetici ve öğretmenlere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir.
Dolayısıyla Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumları dışında kalan; Özel Güvenlik Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezleri, Dershane, MTSK'larda ve benzeri yerlerde, Yönetici ve Öğretmenlere ek ders görevi verilemez.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.10.2007 tarihli ve 71809 sayılı görüş yazısı da bu meyandadır.
Ahmet KANDEMİR
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